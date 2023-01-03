Çin'in Kuzeyindeki Eski Elektrik Santrali Ticari Komplekse Dönüştürüldü Güncel Haberler TİANJİN, 2 Ocak (Xinhua) -- 1937'de kurulan Tianjin No.1 Termik Elektrik Santrali, 18 Kasım 2011'de kapatıldı. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste performans izleyen insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) TİANJİN, 2 Ocak (Xinhua) -- 1937'de kurulan Tianjin No.1 Termik Elektrik Santrali, 18 Kasım 2011'de kapatıldı. Yıllar süren dönüşüm çalışmalarının ardından, eski santral binasının kapladığı orijinal alanın korunduğu ve modern unsurların eklendiği büyük ticari kompleks, santral görüntüsünden çıkarak yeni yıl tatilinden hemen önce halka açıldı. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste ürün seçen insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste teşhir amaçlı cam kapaklar içerisinde muhafaza edilen orijinal endüstriyel tasarımlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste "endüstriyel anıları" gösteren bir koridorun önünden geçen insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste stantların önünden geçen insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari kompleksi ziyaret eden insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste robotlar tarafından servis edilen kahveyi satın alan insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari kompleksteki kafede oturan insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde eski bir termik elektrik santralinden dönüştürülen büyük ticari komplekste cep telefonları ile ödeme yapan insanlar, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Kolaj fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki eski No.1 Termik Elektrik Santrali'nin içini gösteren arşiv fotoğrafı (üstte) ile 1 Ocak 2023'te çekilmiş santralden dönüştürülmüş büyük ticari kompleksin iç kısmı görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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