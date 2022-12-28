Çin'in Kuzeyindeki Bisiklet ve Bebek Arabası Üreticileri Siparişlerin Tamamlanmasını Garanti Altına Almak İçin Üretimi Hızlandırdı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası fabrikasının üretim hattında çalışan işçiler, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

PİNGXİANG, 28 Aralık (Xinhua) -- Yıl sonu yaklaşırken, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üreticileri, yerli ve yabancı müşterilerden gelen siparişlerin tamamlanmasını garanti altına almak için üretimi hızlandırdı.

Pingxiang ilçesi son yıllarda, bisiklet ve bebek arabası imalat endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini sürekli olarak teşvik ederken, aktif olarak yurtdışı pazardan da pay alıyor.

İlçede yapılan üretim Rusya, İspanya ve Malezya da dahil olmak üzere altmıştan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üretim fabrikasında lastiklerin kalitesini kontrol eden işçiler, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üretim fabrikasında bisiklet askılarını taşıyan bir işçi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üretim fabrikasında ürünlerin kalitesini kontrol eden bir işçi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üreticisinin üretim hattında çalışan bir işçi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üreticisinin ürün sergi salonunda bisiklet seçen müşteriler, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üretim fabrikasında bebek arabası parçalarını taşıyan bir işçi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üreticisinin üretim hattında çalışan işçiler, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üreticisinin üretim hattında çalışan işçiler, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üretim fabrikasında bisiklet askılarını düzenleyen bir işçi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Pingxiang ilçesindeki bisiklet ve bebek arabası üretim fabrikasında lastikleri taşıyan bir işçi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)