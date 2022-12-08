Çin'in Kuzeyindeki Baiyangdian Sulak Alanında Yeni Kuş Türleri Görüldü

SHİJİAZHUANG, 8 Aralık (Xinhua) -- Yerel yetkililer Çarşamba günü, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde büyük bir sulak alan olan Baiyangdian'da Ekim ayından bu yana 11 yeni yabani kuş türü gözlendiğini söylediler.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Baiyangdian Gölü'nde görülen Ak-Gözlü Patka ve Pasbaş Patka türü ördekler görülüyor, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 8 Aralık (Xinhua) -- Yerel yetkililer Çarşamba günü, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde büyük bir sulak alan olan Baiyangdian'da Ekim ayından bu yana 11 yeni yabani kuş türü gözlendiğini söylediler.

Baiyangdian'ın bağlı olduğu bölgenin idari komitesine göre Baiyangdian sulak alanında görülen yabani kuş türü sayısı böylece 248'e yükseldi. Bu rakam, Xiong'an Yeni Bölgesi'nin 2017 yılında kuruluşundan bu yana bölgede 42 kuş türü artışı olduğu anlamına geliyor.

Bunların içerisinde 10 yabani kuş türü birinci derece devlet koruması, 45 kuş türü ise ikinci derece devlet koruması altında bulunuyor.

Baiyangdian'ın çevre koruması Xiong'an Yeni Bölgesi'nin kurulmasıyla güçlendi. Böylece Baiyangdian'ın su kalitesi iyileşti ve Xiong'an, yıl boyunca avlanma yasağının bulunduğu dokuz adet kuş yaşam alanı belirledi.

Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Anxin İlçesi doğal kaynaklar bürosu müdür yardımcısı Tian Yongchang, kasaba personeli ve gönüllü kuş severlerle birlikte sekiz güzergah üzerinde ortak denetimlerde bulunacak 16 yeni profesyonel kuş yaşam alanı müfettişini işe alarak çalışmalarını organize hale getirdiklerini söyledi. Bu yılki göç mevsiminde, kuş koruma kampanyasına 2.000'in üzerinde yerel gönüllü katılıyor.

Xiong'an Yeni Bölgesi, kuşları kışın kötü hava koşullarından korumak için Baiyangdian Gölü kenarında, nadir kuşların beslenebileceği toplam büyüklüğü 186,7 hektar olan sığ bir sulak alan oluşturdu.