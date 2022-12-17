Çin'in Kuzeyindeki Ağaç Şeklindeki Manzara Hayranlık Uyandırıyor Güncel Haberler İç Moğolistan'ın Bayannur kenti yakınlarındaki Chaoge Dağı'nın kuş bakışı görülebilen ağaç şeklindeki manzarası, canlı bir Çin mürekkep boyamasına (lavi) benziyor. İç Moğolistan'ın Bayannur kenti yakınlarındaki Chaoge Dağı'nın kuş bakışı görülebilen ağaç şeklindeki manzarası, canlı bir Çin mürekkep boyamasına (lavi) benziyor. Jeologlara göre yıllarca devam eden yağmurlar ve dağda meydana gelen sağanakların ardından yer yüzeyinde çeşitli oluklar oluştu. Kıvrımlı nehir yatağı gün doğumu ve gün batımında daha fazla renkle parlıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bayannur'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Moğolistan Güncel Haberler

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