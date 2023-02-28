Çin'in Kuzeyinde Yer Altı Suyu Seviyesi Yükseliyor

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkenin kuzeyindeki yer altı suyu seviyesinin son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükseldiğini bildirdi.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkenin kuzeyindeki yer altı suyu seviyesinin son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükseldiğini bildirdi.

Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Wang Daoxi basın toplantısında, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki sığ yeraltı suyunun ortalama seviyesinin 2018'den 2022'ye kadar 2,25 metre, derin yeraltı suyunun ise 6,72 metre yükseldiğini söyledi.

Wang, son yıllarda Çin'in su muhafazasını güçlendirdiğini ve tarımda verimliliği arttırdığını, su tüketen sanayilerin gelişimini sıkı bir şekilde kontrol ettiğini ve su tüketen üretim kapasitesini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak azalttığını ifade etti.

Wang, Çin'in kuzeyindeki nehir ve göllerin su kalitesinin iyileştiğini ve bu dönemde sudaki biyoçeşitliliğin de arttığını söyledi.

Bakan yardımcısı ayrıca, Çin'in kuzeyindeki su sıkıntısı durumunu temelde değişmediğinden, yeraltı sularının aşırı kullanımını ele almak için aralıksız çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.