Çin'in Kuzeyinde Xia Hanedanlığı'na Ait Kalıntılar Bulundu

TAİYUAN, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti arkeoloji enstitüsüne göre, eyalette Xia Hanedanlığı'nın (M.Ö. 2070-1600) son dönemlerine ait bir kalıntı alanı arkeologlar tarafından gün ışığına çıkarıldı.

Shanxi eyaleti arkeoloji enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Yuncheng kentine bağlı Jishan ilçesinde Xia Hanedanlığı'nın (M.Ö. 2070-1600) son dönemlerine ait Dongqu kalıntıları alanında ortaya çıkarılan bir çömlek görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

TAİYUAN, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti arkeoloji enstitüsüne göre, eyalette Xia Hanedanlığı'nın (M.Ö. 2070-1600) son dönemlerine ait bir kalıntı alanı arkeologlar tarafından gün ışığına çıkarıldı.

Fenhe Nehri'nin alt kısımları boyunca yer alan Yuncheng kentinin Jishan ilçesindeki alan, yaklaşık 100.000 ila 150.000 metrekarelik bir bölgeyi kaplıyor. Yetkililer alanda hem 2021 hem de 2022'de kazı gerçekleştirdi.

Shanxi eyaleti arkeoloji enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Yuncheng kentine bağlı Jishan ilçesinde Xia Hanedanlığı'nın (M.Ö. 2070-1600) son dönemlerine ait Dongqu kalıntıları alanında ortaya çıkarılan çömlek fırını görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Arkeologlar Nisan ve Ağustos 2021 arasında ağırlıklı olarak iki çömlek fırını ve 43 çukur keşfetti. İki çömlek fırını ise bir fırın odası, fırın yatağı, ateş bölmesi ve bir üretim odasından oluşuyor.

Ekim-Kasım 2022 arasında bölgede çalışan ekip, çukurun batısında büyük bir çukur ve fırın buldu. Çukur doğudan batıya yaklaşık 23,5 metre uzunluğa, kuzeyden güneye yaklaşık 7 metre genişliğe ve 2 ila 4 metre yüksekliğe sahip.

Arkeoloji projesinin lideri Cui Junjun, gün ışığına çıkarılan kalıntılar arasında çanak çömlek, taş ve kemikten yapılmış aletler, yeşim eşyalar ve istiridye kabuklarının yer aldığını söyledi.

Kazılarda ayrıca yapay ürünlerin yanı sıra bol miktarda hayvan ve bitki kalıntısı keşfedildi ve çoğu darı tohumu olan 250.000 karbonize bitki tohumu da flotasyon yöntemi ile bulundu.