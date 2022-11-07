Çin'in Kuzeyinde Sulak Alan Ekosistemini Korumak İçin Yeni Teknolojiler Uygulanıyor

Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi, Çin'in kuzeyindeki önemli bir sulak alan ekosistemi olan Baiyangdian Gölü'ne ev sahipliği yapıyor.

Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi, Çin'in kuzeyindeki önemli bir sulak alan ekosistemi olan Baiyangdian Gölü'ne ev sahipliği yapıyor. Bölgede son on yıldır su tasarrufu konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor ve su kalitesinde önemli iyileşmeler görülüyor.

Günümüzde yerel yetkililer, en son çevre koruma teknolojilerini uyguluyor.

SES 1 (Çince): LİU CHENG, Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Ekolojik Çevre İzleme Merkezi Uzmanı:

"Bu bizim, hafif, güçlü ve her türlü çevresel numune alma faaliyetlerine uygun, karbon fiberden imal edilmiş çok amaçlı insansız deniz taşıtımız. Taşıtın gövdesine monte edilen sonar sistemi, su altı borularının izlenmesini sağlıyor. Numunelerin alınmasından hemen sonra ise deniz taşıtındaki izleme modülünde analiz yapılabiliyor.

Bu ise bizim su kalitesini izlemek için kullandığımız insansız hava aracı. Uzaktan görüngesel görüntüleme ile su çevre kirleticilerini temassız, hızlı ve yüksek hassasiyetle tanımlayıp izleyebiliyor."

Şu sıralar Xiong'an Yeni Bölgesi'nde, Baiyangdian Gölü'nde suyun kalitesini gün boyu takip edebilmek için 24 su kalitesi izleme istasyonu kuruldu.

SES 2 (Çince): WU HAİMEİ, Xiong'an Yeni Bölgesi Ekoloji ve Çevre Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Çok sayıda ön yüz sensörü yerleştirdik. Veri toplarken, artık geçmiş veriler ile diğer ilgili noktalardan gelen büyük miktardaki veriler arasındaki korelasyonun yanı sıra farklı kirleticiler arasındaki korelasyonu da hassas şekilde analiz etmek mümkün. Bu şekilde, tedavi için önlemler alırken sorunları doğru şekilde tanımlayabilir ve etkili şekilde çözebiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiong'an bildiriyor.(XHTV)