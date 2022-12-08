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Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası Sürüyor

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Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası Sürüyor

HARBİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası SürüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası SürüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası SürüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası SürüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası SürüyorÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesindeki işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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