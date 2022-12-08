Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası Sürüyor

HARBİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesinde çalışan işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın şantiyesindeki işçiler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)