Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası Sürüyor

Güncel Haberler

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Her kış, insanlar dünyanın ünlü mimari alanlarının buzdan örneklerini görmek veya yüzlerce metre uzunluğundaki buz kaydıraklarında kaymak için bu buzdan harikalar diyarında biraraya geliyor.

Bu yıl tema parkı 810 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak.

Harbin Kar ve Buz Dünyası artık yerel ekonomiyi canlandıran folklor, turizm, kültür ve endüstrinin bir bileşimi haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title