Çin'in Kuzeyinde Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın İnşası Sürüyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, her kış açılan ünlü bir mevsimsel tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşası sürüyor.

Her kış, insanlar dünyanın ünlü mimari alanlarının buzdan örneklerini görmek veya yüzlerce metre uzunluğundaki buz kaydıraklarında kaymak için bu buzdan harikalar diyarında biraraya geliyor.

Bu yıl tema parkı 810 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak.

Harbin Kar ve Buz Dünyası artık yerel ekonomiyi canlandıran folklor, turizm, kültür ve endüstrinin bir bileşimi haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)