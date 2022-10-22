Çin'in Kuzeyinde Çölün Kenarında Bulunan Yeşil Kuşak, Çiftçilere ve Çobanlara Fayda Sağlıyor

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde yer alan çölün kenarındaki saksaul ağaçlarından oluşan orman, sadece çölün ilerleyişini durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede yaşayanların gelirlerini artırmasına da yardımcı oluyor.

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde yer alan çölün kenarındaki saksaul ağaçlarından oluşan orman, sadece çölün ilerleyişini durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede yaşayanların gelirlerini artırmasına da yardımcı oluyor.

SES 1 (Çince): LİU HONGYİ, İç Moğolistan'da bulunan Alxa Sol Sancağı'nda bir orman istasyonunun başkanı:

"2010 yılında Alxa Sol Sancağı'ndaki yönetim, yaklaşık 66.667 hektarlık alanı saksaul ve çöl sümbülünden oluşan bir endüstriyel alan oluşturmaya karar verdi. Bunun bir amacı ekolojiyi iyileştirmek, diğeriyse çiftçilerin ve bu alanda sığırlarını otlatmayı bırakan sonra çobanların istihdamını kolaylaştırmak ve gelirlerini artırmaktı."

SES 2 (Çince): LİU HONGYİ, İç Moğolistan'da bulunan Alxa Sol Sancağı'nda bir orman istasyonunun başkanı:

"Saksaulları 2012'de bu alana dikmeyi başardık ve o zamandan bu yana çiftçiler ve çobanlar kendiliğinden bu bitkileri yetiştirmeye başladılar."

SES 3 (Çince): XU QİANGYE, Yerel çoban:

"2015 veya 2016'dan bu yana buradaki bütün kumlu alan artık tamamen bitki örtüsüyle kaplı durumda. Saksaul ormanı haline geldi. Ben de çöl sümbülü yetiştiriyorum.

Bunlardan 533 hektardan fazla alana ektim. İlkbahar ve sonbahar hasatlarından elde ettiğim gelir yaklaşık 80.000 yuana (11.000 ABD doları) ulaşabilir. Geçmişte pek çok insan iş aramak için başka yerlere taşınsa da her şey düzelince geri dönüp yeniden buraya yerleşmeye başladı. Her aile en az 66,7 hektar çöl sümbülü dikecekti. Şimdi hepimiz daha iyi bir hayat yaşıyoruz."

Saksaul ormanı 10.000'den fazla yerel çiftçi ve çobana fayda sağladı ve ortalama gelirleri 10.000 ila 20.000 yuan (1.375 ila 2.750 ABD doları) artış gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hohhot şehrinden bildiriyor.(XHTV)