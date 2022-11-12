Çin'in Kuzeyinde Çin Seddi Bulut Denizinin Üzerinde Görünüyor Güncel Haberler Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesinde bulunan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümü Perşembe günü bulutlarla kaplandı. Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesinde bulunan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümü Perşembe günü bulutlarla kaplandı. Çin Seddi'nin bu bölümü Beijing'in 130 km kuzeydoğusunda bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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