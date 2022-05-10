Çin'in Kuzeyinde Bulutların Üzerinden Bir Dağ Manzarası - Haberler

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Çin'in Kuzeyinde Bulutların Üzerinden Bir Dağ Manzarası

Xinhua - Güncel
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Çin'in Kuzeyinde Bulutların Üzerinden Bir Dağ Manzarası

XİNGTAİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletinin Shahe şehrinde, Thaihang Dağları'nda bulutların oluşturduğu manzara görülüyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

XİNGTAİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletinin Shahe şehrinde, Thaihang Dağları'nda bulutların oluşturduğu manzara görülüyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Mayıs, Güncel, Haberler

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