Çin'in Kuzeyinde Bahar Festivali'ni Kutlamak İçin Çevre Temalı Fener Fuarı Düzenlendi

Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Hengshui şehrinde çevre temalı bir fener fuarı düzenlendi.

Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Hengshui şehrinde çevre temalı bir fener fuarı düzenlendi.

Farklı şekil ve boyutlarda 28 takım fener çok sayıda turistin ilgisini çekti.

Şehir ilk kez, Baer elmabaş patkaları gibi ulusal koruma altındaki kuşları ve Hengshui Gölü'ndeki kuğuları fener şekli olarak kullandı.

SES (Çince): Lİ HONGMEİ, Turist:

"Festival fuarı, geleneksel kültür ile modern unsurları birleştiriyor. Böyle bir kültürel şölen gördüğüm için çok mutluyum."

Fener fuarı, Çin takviminde Fener Festivali olarak bilinen 5 Şubat'a kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Hengshui'den bildiriyor.

(XHTV)