Çin'in Kuzeyinde Antik Kitabe Bulundu

SHİJİAZHUANG, 11 Kasım (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde Tang Hanedanlığı (618-907) dönemine ait 670 yılına tarihlenen kitabeli bir mezar buldu.

Xingtai kentine bağlı Lincheng ilçesinin kültürel kalıntı koruma yetkililerinin verdiği bilgilere göre mezar, ilçedeki yol inşaatı sırasında keşfedildi.

209 karakterli yazıtın üzerinde bir tavşan kabartması bulunuyor. Mezarda ayrıca çömlek heykelcikler, hayvanlar, kaseler ve diğer cenaze nesneleri de gün yüzüne çıkarıldı.

Lincheng Kültürel Kalıntıları Koruma Enstitüsü Direktörü Suo Lixia, kitabenin, eski zamanlarda Fangzi olarak bilinen bin yıllık bir ilçe olan Lincheng'in coğrafi gelişiminin incelenmesine yönelik destekleyici tarihi malzemeler sunduğunu söyledi. Kitabenin ayrıca Tang Hanedanlığı'nın aile kültürü ve cenaze geleneklerinin anlaşılması açısından da tarihi referans değeri bulunuyor.