Çin'in Kuzeyinde 2000'den Fazla Vahşi Ötücü Kuğu Sulak Alanlara Akın Etti

Ekim ayının sonundan bu yana Sibirya'dan Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Pinglu ilçesine 2 binden fazla ötücü kuğu uçtu.

Ötücü kuğular, Pinglu Sulak Alan Doğa Koruma Alanı'nda yiyecek arıyor ve dinleniyor.

SES 1 (Çince): QİAO LİJUN, Fotoğrafçı:

"Sulak alan çok iyi korunuyor ve burada gün doğumu ve gün batımı parıltısı çok güzel."

Pinglu Sarı Nehir Sulak Alanı, Çin'deki vahşi ötücü kuğuların başlıca yaşam alanlarından biri. Uygun ortam, ılıman iklim ve bol miktarda yiyecek sayesinde çok sayıda göçmen kuş için çok cazip bir yer. Yabani ötücü kuğular Ekim ayının sonundan bir sonraki yılın Mart ayına kadar tüm kışı burada geçiriyor.

Ötücü kuğulara uygun koşulları sağlamak için birçok önlem alınmış durumda.

SES 2 (Çince): WANG CHAO, Pinglu Sulak Alan Doğa Koruma Alanı Görevlisi:

"Ötücü kuğulara bakmak için 20 korucu ve 5 besleme görevlimiz var. Ötücü kuğuların beslenmesini sağlamak için 37.500 kg mısır satın aldık ve 4,9 akreden fazla buğday ektik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.(XHTV)