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Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası

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Çin'in Kuzeydoğusundan Bir Kar Manzarası

DANDONG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Dandong şehrindeki Tianqiaogou Orman Parkı'ndan kar yağışı sonrası manzaranın keyfini çıkaran turistler, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoqiang/Xinhua)

DANDONG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Dandong şehrindeki Tianqiaogou Orman Parkı'ndan kar yağışı sonrası manzaranın keyfini çıkaran turistler, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoqiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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