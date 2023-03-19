Çin'in Kuzeydoğusundaki Sınır Limanlarında Çin-Rusya Ticareti Arttı

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletindeki sınır limanlarında Çin ve Rusya arasındaki ticaret hacmi hızla artıyor.

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Heihe ile Rusya'nın Blagoveshchensk şehri, sınır komşusu iki kent.

Heihe'deki serbest ticaret bölgesi, kurulduğu Ağustos 2019'dan bu yana iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor.

SES 1 (Çince): SHİ ZHİXİN, Shunxing Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Şirketimiz, Şubat ayından bu yana önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1.200 ton meyve ve sebze ihraç ederek 6,5 milyon yuan (yaklaşık 1 milyon ABD doları) ticaret hacmi elde etti."

Öte yandan Çin-Rusya sınırında önemli bir kara limanı olan Heilongjiang'daki Suifenhe Limanı da yük treni hizmetlerinde hareketliliğe ve dış ticarette sağlam büyümeye sahne oldu.

Limanda Perşembe günü itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1,7 milyon tondan fazla ithalat ve ihracat hacmi kaydedildi.

SES 2 (Çince): ZHANG JİZHONG, Suifenhe Tren İstasyonu personeli:

"Uluslararası yük trenlerinin sorunsuz işlemesini sağlamak için farklı departmanlar arasındaki verimliliğimizi artırdık."

Çin ve Rusya arasındaki ikili ticaret 2022'de 190 milyar ABD doları ile rekor kırdı.

İki ülke, bu yıl 200 milyar ABD doları tutarındaki ticaret hedefine ulaşmaya çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)