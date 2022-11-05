Çin'in Kuzeydoğusundaki Petrol Sahası Yeşil Geçiş Yolunda

1986'dan bu yana 36 yıldır peş peşe yıllık 10 milyon ton ham petrol üreten Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) bağlı Liaohe Petrol Sahası, son yıllarda yeşil kalkınma yoluna girdi.

1986'dan bu yana 36 yıldır peş peşe yıllık 10 milyon ton ham petrol üreten Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) bağlı Liaohe Petrol Sahası, son yıllarda yeşil kalkınma yoluna girdi.

Liaohe Petrol Sahası, zengin yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde 2020 yılından bu yana güneş, rüzgar ve jeotermal enerjinin de aralarında bulunduğu temiz enerjilere başvurdu.

Bu senenin Ekim ayı sonuna kadar 40 megavatlık dağıtık fotovoltaik (PV) proje, pompalama ünitelerine toplamda 24 milyon kWh elektrik sağladı.

SES (Çince): ZHAO YİKANG, CNPC Liaohe Petrol Sahası Planlama Departmanı Müdür Yardımcısı:

"Bu yılın sonuna kadar 140 megavatlık bir başka fotovoltaik proje daha üretime girecek. Güneş panelleri yaklaşık 140 milyon kWh yeşil enerji üretebiliyor ve karbondioksit emisyonlarını yıllık yaklaşık 70.000 ton azaltabiliyor."

2021 yılının Haziran ayında bir jeotermal arz projesi devreye girdi. O zamandan bu yana toplam 14 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlandı.

2023'te ise 200.000 kWh kapasiteli bir rüzgar enerjisi projesinin oluşturulması ve faaliyete geçmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Panjin'den bildiriyor.(XHTV)