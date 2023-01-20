Çin'in Kuzeydoğusundaki Kar ve Buz, Dünyanın Dört Bir Yanından Turistleri Harbin'e Çekiyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, bu kış birçok kar ve buz temalı park açarak çok sayıda yabancı turisti kendine çekti.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, bu kış birçok kar ve buz temalı park açarak çok sayıda yabancı turisti kendine çekti.

SES 1 (Çince): CHARLİE FERGUSON, Turist

"Amerikalıyım. Pazartesi günü Harbin'e geldik. Burası çok soğuk, ancak çok güzel."

SES 2 (İngilizce): NATALİE FERGUSON, Turist

"Karı gerçekten özlüyoruz. Karla büyüdüm ve bu yüzden onu çok özlüyoruz. Havanın çok sıcak olduğu Çin'in güneyinde yaşıyoruz, bu yüzden bu bizim için güzel."

SES 3 (İngilizce): GWEN DOLYN, Turist

"Çok etkileyici, her şey. Çok beğendim. Daha önce gittiğim hiçbir ülkede bu kadar büyük bir kar heykelini görmemiştim. Çok güzel."

SES 4 (İngilizce): ALEXDANDER ANGEBRANDT, Turist

"Etkileyici. Çok büyük. Orada insanlar bunu nasıl yapıyor merak ediyorum, ayrıca orada da, çok güzel heykeller var. Gerçekten etkileyici, şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemiştim."

SES 5 (İngilizce): PAUL SHEARER, Turist

"Buraya gelmek istememizin nedeni, Çin'in alıştığımdan farklı bir bölümünü görmek istememizdi."

SES 6 (Çince): RAMİRO CRUZ, Turist

"İnsanlara Çin'in güzel bir ülke olduğunu göstermek için bir YouTube kanalımız var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)