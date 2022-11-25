Çin'in Kuzeydoğusundaki Jilin'de Kış Ekonomisi Kırsal Kalkınmaya Canlılık Getirdi Güncel Haberler JİLİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Jilin Eyaleti kırsal kalkınma için yeni büyüme faktörleri ararken, kışın kar ve buz olanaklarından yararlanıyor. Kayak antrenörü Zhang Zhanhua (sağdan 3.), Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'nde yer alan Jilin şehrindeki Songhua Gölü Tatil Köyü'nde kayak dersi veriyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua) JİLİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Jilin Eyaleti kırsal kalkınma için yeni büyüme faktörleri ararken, kışın kar ve buz olanaklarından yararlanıyor. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'nde yer alan Jilin şehrindeki Songhua Gölü Tatil Köyü'nde çalışan Wang Shuang (solda) bir misafirle konuşuyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin şehrindeki Beidahu Kayak Merkezi yakınında yaşayan Yu Shufen, işlettiği tarım-eğlence tesisinde temizlik yapıyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin şehrindeki Beidahu Kayak Tesisi görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin Şehrindeki Songhua Gölü Tatil Köyü'nde çalışan Wang Shuang günlük mesaisinin ardından bir banliyö otobüsüne binmek için durağa gidiyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'nde yer alan Jilin şehrindeki Songhua Gölü Tatil Köyü'nde Kayak antrenörü Zhang Zhanhua kar takımlarını giyiyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua) Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin şehrindeki Songhua Gölü Tatil Köyü'nde kışın kırağının tadını çıkaran turistler görülüyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin Şehrindeki Beidahu Kayak Merkezi yakınında yaşayan Yu Shufen, işlettiği tarım-eğlence tesisinde misafirler için yemek hazırlıyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin şehrindeki Beidahu Kayak Merkezi'nde teknisyen Li Lianguo teleferiğin çalışmasını kontrol ediyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin Eyaleti'ne bağlı Jilin şehrindeki Beidahu Kayak Merkezi'nde teknisyen Li Lianguo teleferiğin çalışmasını kontrol ediyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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