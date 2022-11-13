Çin'in Kuzeydoğusundaki Heihe Limanından Yapılan Dış Ticaret İlk Üç Çeyrekte Hızlı Arttı

HARBİN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Heihe şehrindeki Heihe limanından yapılan dış ticaretin 2022'nin ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,9 arttığını kaydetti.

HARBİN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Heihe şehrindeki Heihe limanından yapılan dış ticaretin 2022'nin ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,9 arttığını kaydetti.

Heihe Gümrüğü'nden yapılan açıklamaya göre, limandan gerçekleştirilen ithalat ve ihracat hacmi bu dönemde toplam 12,53 milyar yuan (yaklaşık 1,74 milyar ABD doları) oldu.

Gümrük idaresi, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam kargo hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,5 artışla yaklaşık 9,18 milyon tona ulaştığını belirtti. Gümrük, aynı dönemde yıllık yüzde 128,2 artışla 776 gelen ve giden gemiye ve aynı dönem içerisinde yüzde 897,9 artışla 3.273 gelen ve giden araca tanık oldu.

Çin ile Rusya'nın sınırında yer alan Heihe, Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinin merkezi olan Blagoveshchensk'e sadece 100 metre uzaklıkta bulunuyor.