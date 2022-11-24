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Çin'in Kuzeydoğusundaki Changbai Dağları'ndan Muhteşem Kar Manzarası

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Yoğun kar yağışı, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Changbai Dağları'nı bir gümüş tabakasıyla kaplayarak adeta bir periler diyarına çevirdi.

Yoğun kar yağışı, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Changbai Dağları'nı bir gümüş tabakasıyla kaplayarak adeta bir periler diyarına çevirdi.

Çeşitli doğal kaynakları ve eşsiz manzarasıyla Changbai Dağları, gezi ve kayak aktiviteleriyle ünlü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jilin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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