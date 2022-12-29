Çin'in Kuzeydoğusundaki Changbai Dağları'nda Egzotik Kar Kulübeleri
Güncel Haberler
Kar mevsimiyle birlikte turistler Çin'in kuzeydoğusundaki Changbai Dağları'na akın etmeye başladı.
Kar mevsimiyle birlikte turistler Çin'in kuzeydoğusundaki Changbai Dağları'na akın etmeye başladı.
Changbai Dağları'nda manzaralı bir alanda kurulu bir turistik tesis, egzotik özelliklere sahip kardan yapılma kulübelerini hizmete soktu.
SES (Çince): TONG ZHİQİANG, Changbai Dağı Wanda Uluslararası Turizm Tesisi kıdemli ürün müdürü:
"Küre şeklindeki kar kulübesi kültürel keşif turunun dört teması bulunuyor. En ilgi çekici olanı, 2023'ün Tavşan Yılı olması sebebiyle, içinde tavşan kabartmaları ve tavşanlar hakkında diğer kültürel öğeler bulunan doğu Asya romantik iglomuz."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changchun kentinden bildiriyor. (XHTV)