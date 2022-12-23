Çin'in Kuzeydoğusunda Yıldızlı Gökyüzünün Hızlandırılmış Çekimi Güncel Haberler Geçtiğimiz yıl boyunca fotoğrafçı Qu Yubao, memleketi olan Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde yıldızlı gökyüzünün fotoğraflarını çekerek sayısız uykusuz gece geçirdi. Geçtiğimiz yıl boyunca fotoğrafçı Qu Yubao, memleketi olan Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde yıldızlı gökyüzünün fotoğraflarını çekerek sayısız uykusuz gece geçirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiamusi'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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