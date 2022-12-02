Çin'in Kuzeydoğusunda Tunç Çağı'na Ait Antik Kalıntılar Bulundu

CHANGCHUN, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde Tunç Çağı'na tarihlenen bir kazı sahasında 100'ün üzerinde antik eser ve 24 ev ile mezar ve maden kalıntıları ortaya çıkarıldı.

CHANGCHUN, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde Tunç Çağı'na tarihlenen bir kazı sahasında 100'ün üzerinde antik eser ve 24 ev ile mezar ve maden kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Jilin eyaleti kültürel kalıntılar ve arkeoloji enstitüsü, bölgede 547,5 metrekare büyüklüğünde yeni kazılan bir sahada bu yıl 24 ev, mezar, maden kalıntısı ile toprak, taş, kemik, istiridye kabuğu ve metalden yapılma çanak çömlek dahil antik kalıntıların gün ışığına çıkarıldığını söyledi.

Antik kalıntıların çoğunluğunu iyi görünümlü antik çanak, üç ayaklı kap, kupa, tabak ve benzeri çanak çömlek oluşturuyor. Ayrıca yaklaşık 100.000 çanak çömlek parçası da bulundu.

Nongan ilçesinin Xiaochengzi köyünde bulunan Weizili kazı sahası toplamda yaklaşık 100.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Arkeologlar 2019'dan beri bu sahada yürüttükleri kazı ve araştırma çalışmalarında 500'ün üzerinde antik kalıntı buldular.

Uzmanlar, yeni keşiflerin insan toplumunun bölgede Tunç Çağı'ndan erken Demir Çağı'na kadar süren erken dönemlerindeki ekonomik modelleri ve yerleşim planları hakkında yapılacak araştırmalar için önemli malzemeler sunabileceğini söylediler.