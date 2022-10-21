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Çin'in Kuzeydoğusunda Isıtma Sistemleri Çalışmaya Başladı

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Çin'in Kuzeydoğusunda Isıtma Sistemleri Çalışmaya Başladı

CHANGCHUN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bir işçi, ısıtma şirketinde kazanları kontrol ediyor, 19 Ekim 2022. Çin'in kuzeydoğusundaki ısıtma tedarikçileri, son dönemde aniden bastıran soğuk hava dalgası nedeniyle hizmet vermeye başladı.

CHANGCHUN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bir işçi, ısıtma şirketinde kazanları kontrol ediyor, 19 Ekim 2022.

Çin'in kuzeydoğusundaki ısıtma tedarikçileri, son dönemde aniden bastıran soğuk hava dalgası nedeniyle hizmet vermeye başladı. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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