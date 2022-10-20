Çin'in Kuzeydoğusunda Çeltik Hasadı Güncel Haberler SHENYANG, 20 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki Sujiatun bölgesinde bulunan Beihong köyünde çeltik hasadı yapan bir biçerdöver görülüyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua) SHENYANG, 20 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki Sujiatun bölgesinde bulunan Beihong köyünde çeltik hasadı yapan bir biçerdöver görülüyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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