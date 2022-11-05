Çin'in Kuzeydoğusunda Çayır Yulafı Hasatı Başladı Güncel Haberler Çayır yulafı için sonbahar hasat mevsimi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Taonan şehrinde başladı. Çayır yulafı için sonbahar hasat mevsimi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Taonan şehrinde başladı. Çayır yulafı besleyici ve soğuğa dayanıklı bir yem bitkisidir. SES (Çince): SHEN JUN, Taonan'daki bir ekim merkezinin başkanı: "Şirketimizin çayır yulafı ekim alanı bu yıl 20.000 mu'ya (yaklaşık 1.333 hektar) ulaştı. Çin Bilimler Akademisi ile işbirliği içinde ekim yöntemlerini geliştirdik, bu da üretimi yüzde 10'dan fazla artırmamıza ve daha fazla gelir elde etmemize yardımcı oluyor." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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