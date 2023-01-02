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Çin'in Kuzeydoğusunda Buz Topu Temalı Park Ziyarete Açıldı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Taonan kentinde Perşembe günü buz topu temalı bir park ziyarete açıldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Taonan kentinde Perşembe günü buz topu temalı bir park ziyarete açıldı.

47.000 metrekare alana sahip park, turistlere fener panayırı, buz ve kar aktiviteleri ile dans gösterileri gibi çeşitli eğlence projeleri sunuyor.

SES 1 (Çince): SUN YUE, Turist:

"Parka geldiğim için çok mutluyum. Burada çok güzel fenerler ve muhteşem dans gösterileri var."

SES 2 (Çince): SHENG LİZHİ, Taonan Turizm Geliştirme Yardımcı Direktörü:

"Park, Taonan'ın kış turizmini destekleyecek ve kenti daha fazla kişiye tanıtacak. Halka yönelik daha iyi eğlence fırsatları sunacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taonan'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Çince Güncel Haberler

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