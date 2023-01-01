Çin'in Kuzeydoğusunda Büyük Bir Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti

SHENYANG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde karaya konuşlu büyük bir rüzgar enerjisi projesi Cumartesi günü devlet şebekesine bağlandı ve faaliyete geçti.

400.000 kilovatlık rüzgar enerjisi projesi, her yıl 1,13 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretebilir ve bu da yaklaşık 600.000 hanenin tüm yıl boyunca elektrik talebini karşılayabilir.

Projenin yatırımcısı ve müteahhiti Çin Devlet Elektrik Yatırımları Limited Şirketi'nin kuzeydoğu şubesi, projenin 345.000 ton standart kömür tasarrufuna yardımcı olabileceğini ve karbondioksit emisyonlarını yılda 912.000 ton azaltabileceğini bildirdi.

Brüt yatırım tutarı 2,2 milyar yuanın (yaklaşık 316 milyon ABD doları) üzerinde olan projede, her biri 5 megavat kapasiteli 80 rüzgar türbini ve 220 kilovoltluk güçlendirme istasyonu bulunuyor.

Bu, Çin Devlet Elektrik Yatırımları Şirketince 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Liaoning'de tamamlanan ilk büyük yeni enerji projesi oldu. Şirket, Liaoning ve komşu İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde daha fazla yeni enerji üssü inşa etmeyi ve 14. Beş Yıllık Plan döneminin bitiminden önce kurulu temiz enerji kapasitesini 6 milyon kilovata çıkarmayı planlıyor.