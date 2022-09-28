Çin'in Kuzeydoğusunda Bir Restoranda Çıkan Yangında 17 Kişi Yaşamını Yitirdi
Güncel Haberler
CHANGCHUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'un yerel yetkilileri, kentteki bir restoranda çıkan yangında 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
CHANGCHUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'un yerel yetkilileri, kentteki bir restoranda çıkan yangında 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerel itfaiye Changchun Yüksek Teknoloji Endüstri Geliştirme Bölgesi'nde yaşanan olaya ilişkin ihbarı Çarşamba günü öğlen 12.40'ta aldı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütmek için derhal bölgeye sevk edildi. Saat 15.00 itibarıyla arama ve kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Yaralılar yerel bir hastanede tedavi altına alınırken, yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor.