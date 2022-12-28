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Çin'in Kuzeydoğusunda Batan Güneşin Altında Parlayan Donmuş Nehirler

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Son zamanlarda, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'ndeki Heilongjiang ve Wusuli nehirlerinin bazı kesimleri beş aylık bir donma dönemine girdi.

Son zamanlarda, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'ndeki Heilongjiang ve Wusuli nehirlerinin bazı kesimleri beş aylık bir donma dönemine girdi.

Heilongjiang'ın iki nehrin birleştiği Fuyuan şehrinde, donmuş nehrin yüzeyi iki gümüş ejderhayı andırıyor.

Batan güneşin altında parlayan binlerce kilometrelik buz blokları turist kafilelerini kendine çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiamusi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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