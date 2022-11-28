Çin'in Kuzeybatısından Bir Kar Manzarası Güncel Haberler DUNHUANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang şehrindeki Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasını ziyaret eden turistler, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua) DUNHUANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang şehrindeki Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasını ziyaret eden turistler, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Gansu Güncel Haberler

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