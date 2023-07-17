Çin'in Kuzeybatısındaki Xinjiang Bölgesinde Yaz Hasadı Devam Ediyor

HUTUBİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da bu yılki yazlık tahıl hasadı önemli bir döneme girdi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

HUTUBİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da bu yılki yazlık tahıl hasadı önemli bir döneme girdi. Şu ana kadar 10 milyon mu (yaklaşık 666.666,67 hektar) buğday hasat edildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan bir çiftçi, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday tarlaları görülüyor, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday taneleri bir kamyona yükleniyor, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan bir çiftçi, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan bir çiftçi, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde olgunlaşmış buğday başakları, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde bir çiftçi buğday tanelerini kontrol ediyor, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday taneleri bir kamyona yükleniyor, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan bir çiftçi görülüyor, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan bir çiftçi, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hutubi ilçesinde buğday hasadı yapan bir çiftçi, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)