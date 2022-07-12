Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Haberler

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Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

LANZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde gerçekleştirilen 28. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, etkinlik sırasında imzalanan anlaşmaların hem sayısının hem de değerinin artmasıyla Pazartesi günü sona erdi.

LANZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde gerçekleştirilen 28. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, etkinlik sırasında imzalanan anlaşmaların hem sayısının hem de değerinin artmasıyla Pazartesi günü sona erdi. Organizasyon komitesinin verdiği bilgiye göre, fuarda toplam değeri 531 milyar yuan (yaklaşık 79,3 milyar ABD doları) olan 898 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmaların sayısı geçen seneye göre yüzde 28,8 artarken, anlaşmaların toplam değeri de yüzde 35,9 yükseldi. Komite, yeni enerji ve yeni materyaller alanlarında imzalanan anlaşmaların, toplamda atılan imzaların yüzde 38,3'ünü oluşturduğunu kaydetti.

Kapanış törenindeki basın toplantısında konuşan eyalet ticaret dairesinin başkanı Zhang Yinghua, "Fuar, Gansu'daki sağlam iş ortamını ve misafirperverliğimizi gösteriyor. Ülke içinden ve dışından katılan misafirler işbirliğini derinleştirmek ve Çin'in kuzeybatısındaki yatırımları ile ticari faaliyetlerini artırmak yönündeki isteklerini dile getirdi" dedi. İlk olarak 1993 yılında gerçekleştirilen fuar, Çin'in kuzeybatısının dışa açılan penceresi ile Kuşak ve Yol ekonomik ve ticari işbirliği kapsamındaki ana etkinliklerden biri haline geldi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Güncel Haberler

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