Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor - Haberler

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Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

QİNGYANG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı, tarihi altıncı yüzyılın başlarına kadar uzanan 308 antik Budist mağarasından oluşuyor.

QİNGYANG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı, tarihi altıncı yüzyılın başlarına kadar uzanan 308 antik Budist mağarasından oluşuyor. 2.000'den fazla heykelin bulunduğu bu tarihi alan, Çin Budizmi'nin sanat mahzeni olarak görülüyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı'ndan yansıyan manzara görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı'ndan yansıyan manzara, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı'ndan yansıyan manzara, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Mayıs Güncel Haberler

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