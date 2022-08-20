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Çin'in Kuzeybatısındaki Selde Ölü Sayısı 23'e Yükseldi, 8 Kişiye Ulaşılamıyor

Çin'in Kuzeybatısındaki Selde Ölü Sayısı 23'e Yükseldi, 8 Kişiye Ulaşılamıyor

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XİNİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde şiddetli yağışlar sonucunda dağlık bölgede yaşanan sel felaketinde ölü sayısı Cuma günü yerel saatle 20.00 itibarıyla 23'e yükseldi.

XİNİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde şiddetli yağışlar sonucunda dağlık bölgede yaşanan sel felaketinde ölü sayısı Cuma günü yerel saatle 20.00 itibarıyla 23'e yükseldi. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre 8 kişiye ise halen ulaşılamıyor. Datong Hui ve Tu Özerk İlçesi'ne bağlı altı köyde 6.000'den fazla kişi doğal afetten etkilendi. Afet için kurulan acil durum müdahale merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1.500 kişi, iki yerel okuldaki geçici barınaklara yerleştirildi. Çarşamba günü saat 20.25'te başlayan şiddetli yağışlar Datong'da etkili oldu. Perşembe gece yarısı yağışlar sellere ve toprak kaymalarına yol açtı, nehirlerin yataklarını değiştirerek köylere yönelmesine neden oldu. Daha önce kayıp olduğu bildirilen 23 kişi kurtarıldı. Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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