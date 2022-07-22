Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası Çin'in kuzeybatısındaki Çinhgay eyaletinde Gobi Çölü'ndeki kum fırtınası nedeniyle bazı şehirler toz bulutlarıyla kaplandı. Çin'in kuzeybatısındaki Çinhgay eyaletinde Gobi Çölü'ndeki kum fırtınası nedeniyle bazı şehirler toz bulutlarıyla kaplandı. Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, önceki gün başlayan kum fırtınası, Haişi Moğol ve Tibet Özerk İli'ndeki yerleşimleri etkiledi. Saatteki hızı 53 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı, gün ışığını örten toz bulutları nedeniyle yerleşimler karanlığa gömülürken bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Felaket filmlerini andıran video görüntülerinde ilerleyen dev toz bulutlarının bölgeye yaklaştığı görülürken, yollardaki otomobiller gündüz vakti farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. AA / Emre Aytekin - Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.