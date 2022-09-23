Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor

Güncel Haberler

Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor

HANZHONG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Hanzhong kentine bağlı Mianxian ilçesindeki bir çay bahçesinde çay yaprağı toplayan köylüler, 19 Nisan 2022. Hanzhong kentinde son yıllarda yerel ekolojik çevrenin iyileştirilmesine yönelik devamlı çalışmalar yapılıyor.

HANZHONG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Hanzhong kentine bağlı Mianxian ilçesindeki bir çay bahçesinde çay yaprağı toplayan köylüler, 19 Nisan 2022. Hanzhong kentinde son yıllarda yerel ekolojik çevrenin iyileştirilmesine yönelik devamlı çalışmalar yapılıyor. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title