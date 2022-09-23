Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor
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HANZHONG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Hanzhong kentine bağlı Mianxian ilçesindeki bir çay bahçesinde çay yaprağı toplayan köylüler, 19 Nisan 2022. Hanzhong kentinde son yıllarda yerel ekolojik çevrenin iyileştirilmesine yönelik devamlı çalışmalar yapılıyor.
HANZHONG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Hanzhong kentine bağlı Mianxian ilçesindeki bir çay bahçesinde çay yaprağı toplayan köylüler, 19 Nisan 2022. Hanzhong kentinde son yıllarda yerel ekolojik çevrenin iyileştirilmesine yönelik devamlı çalışmalar yapılıyor. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel