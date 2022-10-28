Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Çevrenin İyileştirilmesi, Bölgeye Daha Fazla Kuş Çekiyor Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Pingluo ilçesindeki Tianhewan Sarı Nehir Ulusal Sulak Alan Parkı'na son yıllarda daha çok kuş geliyor. Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Pingluo ilçesindeki Tianhewan Sarı Nehir Ulusal Sulak Alan Parkı'na son yıllarda daha çok kuş geliyor. Bu gelişme, yerel ekolojik çevrenin iyileşmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Altın renkli sonbaharda, sulak alan parkı ziyaretçilere tablo gibi manzaralar sunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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