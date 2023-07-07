Çin'in Kuzeybatısında Aspir Çiçeğinin Hasadı Başladı

YUMİN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Yumin ilçesine bağlı Jianggesi kasabasında aspir ipliği toplayan köylüler, 7 Temmuz 2023. Yumin ilçesinde 153.000 mu (10.

YUMİN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Yumin ilçesine bağlı Jianggesi kasabasında aspir ipliği toplayan köylüler, 7 Temmuz 2023.

Yumin ilçesinde 153.000 mu (10.200 hektar) büyüklüğünde bir alanı kaplayan aspir çiçekleri kısa bir süre önce hasat mevsimine girdi. (Fotoğraf: Hu Huhu/Xinhua)