Çin'in Kuzeybatısında 140'tan Fazla Kültürel Eski Eser Gün Yüzüne Çıkarıldı Xİ'AN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik bir mezarda bulunan cenaze töreninde kullanılmış objeleri gösteren tarihi belirsiz bir fotoğraf. Xİ'AN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik bir mezarda bulunan cenaze töreninde kullanılmış objeleri gösteren tarihi belirsiz bir fotoğraf. Arkeologlar, Xi'an'da Doğu Han Hanedanlığı'ndan (25-220) kalma altı mezarda 140'tan fazla kültürel eski eseri gün yüzüne çıkardı. (Fotoğraf: Shaanxi Arkeoloji Akademisi/Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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