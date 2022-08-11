Çin'in Kuzeybatısında 140'ın Üzerinde Kültürel Kalıntı Bulundu

Xİ'AN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Arkeologlar Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Doğu Han Hanedanlığı'na (25-220) ait altı mezardan 140'ın üzerinde kültürel kalıntı çıkarıldığını söyledi. Ortaya çıkarılan parçalar toprak, taş, bakır ve diğer malzemelerden yapılmış. Shaanxi Arkeoloji Akademisi'ne göre, bunlar arasında önemli bir keşif de arkeologların bir mezarın yan odasında, alt kısımlarında yazıtlar bulunan 11 parça yer döşemesi bulmaları oldu. Bulunan yazıtlar, tam yapıldıkları döneme işaret eden kelimeler ve bunun yanı sıra ejderha gibi resimler içeriyor. Akademi, mezarların şekil ve yapıları, çıkarılan kalıntıların kombinasyonu ve cenaze malzemelerinin özelliklerine bakılarak altı mezarın orta ve erken Doğu Han Hanedanlığı zamanına ait aile mezarlıkları olduğunu söyledi. Döşeme parçalarının altlarındaki yazıtlar Han mezarları kazılarında nadir görülen yazıtlar ve bu nedenle dönemin ölü gömme adetlerinin incelenmesi açısından önemli.