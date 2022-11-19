Çin'in Kuzeybatısında 1.900 Yaşındaki Mabet Ağacı Sonbaharda Altın Sarısına Büründü Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Liuba ilçesinde bulunan tarihi mabet (ginkgo) ağacı sonbaharda altın sarısı rengini aldı. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Liuba ilçesinde bulunan tarihi mabet (ginkgo) ağacı sonbaharda altın sarısı rengini aldı. Başı göklere uzanan ağaç 1.900 yaşında ve yerel hükümetin üst düzey koruması altında bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hanzhong kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Kuzeybatısında 1.900 Yaşındaki Mabet Ağacı Sonbaharda Altın Sarısına Büründü - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.