Çin'in Kuzeybatısında 1.900 Yaşındaki Mabet Ağacı Sonbaharda Altın Sarısına Büründü
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Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Liuba ilçesinde bulunan tarihi mabet (ginkgo) ağacı sonbaharda altın sarısı rengini aldı.
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Liuba ilçesinde bulunan tarihi mabet (ginkgo) ağacı sonbaharda altın sarısı rengini aldı.
Başı göklere uzanan ağaç 1.900 yaşında ve yerel hükümetin üst düzey koruması altında bulunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hanzhong kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel