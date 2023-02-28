Çin'in Kurye Şirketleri Bu Yılın İlk 39 Gününde 10 Milyar Paket Dağıtımı Gerçekleştirdi

Çin'de kurye sektörü, 2023'ün başlarında paket dağıtımında yaşanan artışla birlikte hızlı bir şekilde toparlandı.

Çin Devlet Posta Bürosu'na göre, ülkenin kurye şirketleri bu yılın ilk 39 gününde 10 milyar paket dağıtımı gerçekleştirdi. Bu paket miktarına, Kovid-19 pandemisi öncesi olan 2019'da 79 günde ulaşılabilmişti.

Bu yılki performansın Çin'in hızlı teslimat sektörünün canlılığını, direncini ve büyüme potansiyelini gösterdiğini belirten büro, ayrıca tüketici güveninin arttığını ve ekonomik toparlanmanın hızlandığını gösterdiğini vurguladı.

Veriler ayrıca, Şubat ayından bu yana günlük dağıtılan paket sayısının 330 milyonu aştığını ve bunun da tüketici pazarının toparlanmasına katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Shunfeng Express adlı kurye servis sağlayıcısının işlem merkezindeki paketler her bir terminale otomatik tasnif sistemiyle aktarılıyor.

Merkezde günde 3.000 ton büyük paket taşıma kapasitesine sahip iki adet otomatik tasnif donanımı bulunuyor.

SES (Çince): LİU PİNGCHUAN, Tianjin'deki Shunfeng Express Limited Şirketinde PR personeli:

"Şu anda bu işlem merkezi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde bir büyümeyle günde ortalama 2.000 ton büyük paket dağıtıyor. Hızlı teslimat sektörü için bu rakam yoğun dönemlerde istikrarlı şekilde artacak."

Büro bu yıl kırsal lojistik sistemi inşasını ilerletecek, posta hizmetleri ve gelişmiş üretimin derin entegrasyonunu geliştirecek ve sektörde modern uluslararası firmaların kurulmasına yardım edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)