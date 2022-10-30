Çin'in Kültür Sektörü Ocak-Eylül Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin kültür sektörü yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı gelir büyümesini sürdürdü.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin kültür sektörü yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı gelir büyümesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, sektördeki büyük şirketlerin birleşik faaliyet geliri Ocak- Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artışla 8,65 trilyon yuan (yaklaşık 1,2 trilyon ABD doları) oldu.

Büyüme ise geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 1,1 puan arttı.

Neredeyse tüm alt sektörler ilk üç çeyrekte toparlanma kaydetti ve ilk altı aya kıyasla gelirler arttı veya daralma hızı yavaşladı.

Kültür sektörünün gelişmekte olan iş modelleri, ilk dokuz ayda sağlam büyüme ivmesini sürdürdü ve işletme gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 3,9 oranında artarak 3,08 trilyon yuana ulaştı.

NBS verileri, yıllık geliri 20 milyon yuandan fazla olan veya NBS tarafından belirlenen diğer standartları karşılayan kültür şirketlerinin katıldığı bir anketten elde edildi.