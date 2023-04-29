Çin'in Kültür Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Bir Toparlanma Kaydetti

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kültür sektörü ve ilgili işletmeleri, alandaki politikaların sağlam uygulanması ve tüketim talebinin artması sayesinde yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma kaydetti.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kültür sektörü ve ilgili işletmeleri, alandaki politikaların sağlam uygulanması ve tüketim talebinin artması sayesinde yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Cumartesi günü yayımlanan verilere göre, sektördeki büyük işletmelerin ve ilgili işletmelerin toplam geliri, 2022 yılının tamamından yüzde 3,1 puan daha hızlı bir şekilde, yıllık yüzde 4 artışla 2,88 trilyon yuana (yaklaşık 415,94 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre bu firmaların toplam karı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 38,1 artarken, dijital içerik ve internet bilgi hizmetlerinde hızlı bir büyüme görüldü.

Aynı dönemde kültür endüstrisindeki dokuz kategori arasında en fazla gelir artışı kültür, eğlence ve dinlence hizmetleri sektöründe görüldü. Bu, sosyal etkileşime ve bir araya gelmeye dayalı işletmelerde önemli bir toparlanmaya işaret ediyor.

Özel olarak, turizm hizmetleri ve eğlence hizmetlerinin gelir artışı yıllık bazda yüzde 50'yi aştı ve eğlence gezileri ilişkili gelir artışı yüzde 28,8 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verileri ayrıca kültür endüstrisinde ortaya çıkan iş biçimlerinin ilk çeyrekte daha da genişlediğini gösterdi. İlgili 16 alanın toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,1 artışla kültür sektöründeki tüm büyük şirketlerin toplam gelirinin yüzde 38'ini oluşturdu.