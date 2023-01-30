Çin'in Kültür Sektörü 2022'de İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin kültür sektörü, yeni iş modellerinin daha dirençli hale gelmesiyle geçen yıl gelir bakımından istikrarlı büyüme sergiledi.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin kültür sektörü, yeni iş modellerinin daha dirençli hale gelmesiyle geçen yıl gelir bakımından istikrarlı büyüme sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre sektördeki büyük şirketlerin birleşik faaliyet geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla 12,18 trilyon yuanı (yaklaşık 1,8 trilyon ABD doları) aştı.

Kültürel içerik üretimi ve prodüksiyon ile haber sağlama hizmetleri dahil dokuz alt sektörden beşi, 2022'de büyüme gösterdi.

Kültür sektöründeki yeni iş modelleri direnç kazanmayı sürdürürken faaliyet geliri, bir yıl önceye göre yüzde 5,3 artışla 4,39 trilyon yuana ulaştı. Dijital yayıncılık ve eğlenceye dönük akıllı insansız hava aracı üretimi gibi alt sektörler, çift haneli büyüme bildirdi.

NBS'nin verileri, yıllık geliri 20 milyon yuanın üzerinde olan ya da NBS'nin belirlediği diğer standartları karşılayan kültür şirketleriyle yapılan anketten geldi.