Çin'in küçük köylerinde büyük değişim

KARAKTERİSTİK meyveleri, 100 yıllık ağaçlardan toplanan çok özel çayları, ekolojisi, el yapımı hediyelik eşyalar ile kırsal turizm modeli haline gelen Çin'in Sichuan eyaletindeki Shiyi köyünde, devletin 10 yıl önce startını verdiği 'Kırsal Büyüme Hamlesi?, yabancı basın mensuplarına tanıtıldı.

Miyanyang şehrinin Qiang özerk ilçesi Beichuan'ın Shiyi köyüne, Çin mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan, çifte çatılı ahşap kapısından, top atışları ve nakışlı yerel giysiler içindeki köylülerin dansları eşliğinde girdik. Yaklaşık bin kişinin yaşadığı köyün meydanında, kırsal kalkınmanın lokomotifi, e-ticaret kanalıyla satılan ürünler sergilenmişti: Bambudan örülmüş pandalar, ejderhalar, ahşap ve seramikten yapılmış son derece zarif, yeşil çay fincanları, yöresel motiflerle bezeli defterler ve tabii olağanüstü şık ambalajlarda sunulan yörenin en önemli ürünü yeşil çay. Beichuan ilçe sınırları içindeki çay ekim alanı 2022 yılı sonunda 60 kilometrekareye ulaşmış. 10 kilometrekarelik alanda 100 yaşın üzerindeki eski çay ağaçları bulunuyor. 2022 yılı taze yaprak üretimi 6 bin 250 tondan fazla ve bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstermiş. 1979 yılından beri bölgenin çayları ABD'ye ihraç ediliyor. MS 600'lü yıllarda, Tang Hanedanı döneminde imparatorlara hediye edilen, damakta belli belirsiz bir kestane tadı bırakan Moss Çay da bu bölgede yetişiyor.

'ORTAK GELECEĞE SAHİP BİR TOPLULUK İNŞA EDİYORUZ'

Bir dizi halk dansıyla başlayan açılış törenine Çin Komünist Partisi Beichuan Qiang Özerk İlçesi Komitesi Sekreteri Li Haotian, Çin Medya Grubu Asya ve Afrika Dilleri Yayın Merkezi Editörlük Servisi Sorumlusu Zhang Juan, Mianyang Tanıtım Departmanı Başkanı Zheng Zhiheng, Çin Medya Grubu Asya ve Afrika Dilleri Yayın Merkezi Başkanı An Xiaoyu, Çinli ve yabancı gazeteciler katıldı. Konuşmacılar, "Küçük Köy Etkinlikleri" serisinin prodüksiyonu sayesinde yeni bir medya iş birliği modelinin kapısını aralayacağına vurgu yaptı.

Mianyang Tanıtım Departmanı Başkanı Zheng Zhiheng, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bu etkinlik Mianyang'ı tanıtmak için iyi bir iletişim penceresi aralıyor. Uluslararası iletişim, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme fırsatına sahip olmamızı sağlıyor."

Çin Medya Grubu Asya ve Afrika Dilleri Yayın Merkezi Başkanı An Xiaoyu, 'Çin'i anlamak için, yoksulluktan nasıl kurtulacağımızı, yoksulluğu azaltmanın sonuçlarını nasıl pekiştireceğimizi, yaşamaya ve çalışmaya uygun güzel köylerin nasıl inşa edileceğini anlamanın en iyi yolu, halkın ve kırsalın derinliklerine inip görmektir. Gazetecilerin gözünden dünya çapında daha fazla izleyicinin yeni dönemde kırsal canlandırmanın nasıl bir şey olduğunu görmesini umuyoruz' dedi.

KIRSAL BÖLGEYE DÜNÜŞ BAŞLADI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in merkezinde yer aldığı Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, ulusal kalkınış için kırsal kesimlerin kalkınmasının şart olduğu bilinciyle, kırsal kesimleri kalkındırmaya öncelik verme kararı şu başlıkları içeriyor; tarım sektöründe arz hedefli yapısal reform ilerletilecek. Tahıl rekoltesinde istikrar korunacak. Köylülerin gelir artışının kentlilerin gelir artışını aşması sağlanacak. Tarımda ve kırsal kesimlerde modernizasyon inşası sürdürülecek. Modern kırsal endüstri sistemi tesis edilecek. Kırsal kesimlerde üretim ve yaşam tarzlarının çevreci olması teşvik edilmeye devam edilecek. Özellikle tarlaların yüzölçümü 120 milyon hektarın üzerinde tutulacak.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in kırsal kesimindeki çevrim içi perakende satış hacmi, geçen yıl yüzde 2,5 artışla 975 milyar 830 milyon yuana, tarımsal ürünlerin çevrim içi perakende satışı ise yıllık yüzde 11,2 artışla 250 milyar 670 milyon yuana ulaşmış. 2021 yılı sonunda Çin genelindeki 'Kırsal online mağaza' sayısı 16 milyon 325 bine ulaşırken, 36 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanmış.

Kırsal kesimde e-ticaretin büyük bir canlılıkla gelişmesi, kırsal bölgeler gittikçe daha fazla genç iş gücünü çekmeye başlamış. Kentlerde eğitim gören gençler, kırsal bölgelerdeki memleketlerine dönerek iş kurmaya, hatta bazı gençler iş bulmak için kırsal bölgelere gitmeyi tercih etmiş.

LOJİSTİK: ÖNCELİKLİ YATIRIM

Kırsal kalkınma programının öncelikli maddelerinden biri lojistik. Köylerdeki üretimin yakın ilçe ve şehirlere ulaştırılması için, dağ başındaki en ücra köylerin bile yol sorunu çözülmüş. E-ticaretin diğer önemli parçası, Çin'deki ilçe düzeyindeki lojistik dağıtım merkezlerinin sayısı 2 bin 600'ü aşmış. Çin Devlet Posta Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, 2021 yılında Çin'in kırsal bölgelerinden 37 milyar adedin üzerinde kargo gönderilmiş. 2021 yılı sonu itibarıyla Çin genelindeki 'kırsal online mağaza' sayısı 16 milyon 325 bine ulaşırken, 36 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanmış.

BULUTLARIN ÜZERİNDE TATİL

Kırsal kalkınmanın izini, törenin yapıldığı Shiyi'nin dışındaki köylerde de görmek mümkün. Kaiping kasabasının yakınlarında, yerel halktan Fang Hu'nun dağların eteklerinde, 1640 metre yükseğe kurduğu Qiang Wangzhai Uluslararası Turizm Resort, turistlere bulutların üzerinde tatil olanağı sunuyor. Fang Hu, Vietnam ve Japonya'da işçi olarak çalıştıktan sonra önce Mienyang'da bir lokanta açmış. Daha sonra bu bölgede 700 dönüm orman arazisini kiralayıp, sarp yamaçlara 24 bungalovdan oluşan bir tatil köyü kurmuş. Aynı zamanda organik tarım ve hayvancılık yapıyor uçsuz bucaksız arazide. ve 60 köylüye istihdam sağlıyor.

KIŞ ŞEFTALİSİ BEREKETİ

Yakındaki bir başka köyde yaşayan Xuan Ping, ağustos ve kasım aylarında hasadı yapılan kış şeftalisi üretimine başlamış. Gelişmeye başladıktan sonra dalında kağıt poşetlere sararak, ilaçlama yapmadan böceklerden, hastalıklardan ve sert yağmurlardan koruduğu kış şeftalisi rekoltesini bu yıl 10 ton olarak hesaplıyor. Bir kooperatif sisteminin kurulduğu köyde yılda 50 ton kış şeftalisi, 300 ton Malta eriği üretiliyor. Köye yollar yapıldıktan sonra nakliyatı kolaylaşan kış şeftalisi, yakın şehirlerde kilosu 15 yuandan, Pekin'de 30 yuandan satılıyor.

YENİ BİR KÖY KURDULAR

Beichuan ilçe merkezine 3,2 kilometre uzaklıktaki Tan Jia Shan köyünün bir kısmı, yanı başındaki Jian Nehri'nin ağzını, Tangjia dağlarından kopan kayalar kapatınca sular altında kalmış. Bulunduğu yerde büyük bir göl oluşan köy, depremden sonra yeniden inşa edilmiş. 1912'ye kadar Jian Nehri üzerinden geçişi sağlayan bambu köprünün fotoğraflarını gösteren köy halkından Wang Xing Zhen, 74 yıllık hayatında 4 köprü görmüş nehrin üzerinde. Son köprü depremde yıkılınca, Beichuan ilçesiyle bağlantısı kesilen köy, yeni yollar ve yeni köprüyle yeniden hayata bağlanmış.

KÖYLÜNÜN GELİRİ ARTTI

Kırsal yatırım kapsamında zenginleşen Beichuan yakınlarındaki bir başka köy de Sen mu Cai. Eskiden fakir bir köymüş. Li Qiang, eğitim ve köyde evlenecek kız bulamama endişesiyle, liseyi bitirdikten sonra Mianyang şehrine gidiyor. İnşaat mühendisliği diplomasını aldıktan sonra, Mianyang'ta tanıştığı Li Lionxui ile evlenen Li Qiang, her geldiğinde çehresini değiştirmeyi düşündüğü köyüne, depremden 2 yıl sonra, 2010'da dönüyor. Önce yıkılan aile evini onarıyor. 2017'de turizm işine girip, 30 odalı bir otel inşa ediyor. 750 nüfuslu köyden 30 kişi istihdam etmiş. Turizm sezonunda bu sayı 70'e çıkıyor.