Çin'in Koruma Tedbirleri Sayesinde Bryde Balinaları Daha Sık Görülüyor

ANONS 1 (İngilizce): GUO YİFAN, Xinhua muhabiri:

"Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Weizhou adasındayım. Arkamda birkaç balıkçı teknesi olduğunu görebilirsiniz. Adaya havadan bakacak olursanız, adanın yarı dairesel bir koyda olduğunu görebilirsiniz.

Weizhou Adası, Çin'in en büyük ve en genç volkanik adası. 2016'da, deniz memelilerinin çok gizemli bir türü olarak bilinen Bryde balinasının Weizhou Adası açıklarındaki sularda görülmesi, burayı turistler için daha çekici hale getirdi. Bu arada bazı deniz araştırma kuruluşları da Bryde balinaları üzerinde araştırma ve koruma çalışmalarına başladı."

SES 1 (İngilizce): CHEN MO, Guangxi Bilimler Akademisi'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Bu bölgede yaklaşık 52 balina tespit ettik. Ayrıca bu bölgede her yıl anne ve yavru balinalara rastlıyoruz. Bu yüzden, buranın sadece önemli bir beslenme alanı değil, aynı zamanda üreme alanı olduğunu düşünüyoruz.

Buradan hareketle, denizlerimizdeki ortamın çok iyi durumda olduğunu çıkarıyoruz. Okyanuslarımızdaki çeşitlilik de son derece iyi seviyede."

Bryde balinaları Çin'de devlet koruması altında olduğundan, onlar için temiz bir yaşam alanı sağlamak üzere büyük çaba harcanıyor.

SES 2 (Çince): LAİ CHAOYUN, Weizhou Adası Turizm Birliği Başkanı:

"Yerel yönetim, adanın çevresini korumak için bir kanalizasyon arıtma tesisi ve bir çöp taşıma istasyonu inşa etti. Birçok bölge sakini ve işletme de çevre koruma çalışmalarında gönüllü oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)